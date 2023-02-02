Астрологический прогноз на 2 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя бросать начатые ранее дела, даже если они кажутся бесперспективными – со временем окажется, что это не так, но вернуть шанс добиться успеха уже не удастся. Принятые сегодня решения могут оказаться ошибочными, так что торопиться с ними не следует – лучше подождать до завтра.
Символ дня: змея, глотающая свой хвост.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, сапфировый, васильковый, электрик.
Счастливые камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит тянуть с обращением к врачу.
Питание дня: от поста, диет и голодания нужно отказаться – желудок нуждается в нагрузке, а почистить его можно травяными чаями и отварами.
Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.
Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы.
Сны дня: сны нынешнего дня расскажут о жизненных проблемах, которые необходимо решить.
Табу дня: нежелательно заниматься крупными сделками – можно больше потерять, чем приобрести.
Ангел-хранитель дня: Оргус – отвечает за дружеские связи.
Афоризм дня: "Тратьте энергию и на то, чего никто не увидит" (американский дизайнер Джон Айв).
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