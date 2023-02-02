Резников назвал два направления, откуда РФ может пойти в наступление

Обострение ситуации на фронте может произойти в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Россияне в ближайшие недели могут пойти в наступление на восточном или южном направлении.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в эфире BFMTV и призвал страны НАТО усилить военную помощь.

"Мы не можем терять инициативу… Думаем, что, учитывая, что они живут символикой, они могут что-то попробовать в районе 24 февраля… Мы не недооцениваем нашего врага", — подчеркнул министр.

Резников добавил, что вблизи границ с Украиной находятся около полумиллиона российских солдат.

"Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, их гораздо больше", – отметил он.

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Обострение на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 февраля сообщил, что ситуация на фронте ужесточается. Он заявил об "определенном увеличении наступательных действий оккупантов" на востоке.

О серьезной подготовке России к эскалации войны, которая может наступить через две-три недели, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Оккупанты могут попытаться устроить наступление на любом направлении, отметил он.

По данным украинской разведки, следующие два месяца станут очень активным периодом на фронте.

В то же время военный эксперт Олег Жданов убежден, что для повторения столь масштабного наступления, как 24 февраля прошлого года, у РФ не хватит ресурсов.

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