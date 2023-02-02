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Резніков назвав два напрямки, звідки РФ може піти в наступ

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Резніков назвав два напрямки, звідки РФ може піти в наступ

Фото: Associated Press

Загострення ситуації на фронті може статися на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Росіяни найближчими тижнями можуть піти в наступ на східному чи південному напрямку. 

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив у ефірі BFMTV і закликав країни НАТО посилити військову допомогу.

"Ми не можемо втрачати ініціативу… Думаємо, що, враховуючи те, що вони живуть символікою, вони можуть щось спробувати в районі 24 лютого… Ми не недооцінюємо нашого ворога", - наголосив міністр. 

Резніков додав, що поблизу кордонів із Україною перебувають близько пів мільйона російських солдатів. 

"Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, їх значно більше", – зазначив він. 

Загострення на фронті

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 лютого повідомив, що ситуація на фронті стає жорсткішою. Він заявив про "певне збільшення наступальних дій окупантів" на сході. 

Про серйозну підготовку Росії до ескалації війни, яка може настати за два-три тижні, заявив секретар РНБО України Олексій Данілов. Окупанти можуть спробувати влаштувати наступ із будь-якого напрямку, зазначив він. 

За даними української розвідки, наступні два місяці стануть дуже активним періодом на фронті. 

Водночас військовий експерт Олег Жданов переконаний, що для повторення такого масштабного наступу, як 24 лютого минулого року, у РФ забракне ресурсів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1250
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