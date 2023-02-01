2 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 2 февраля, в православном календаре день памяти преподобного Евфимия Великого. Он прославился в христианстве как основоположник пустынной жизни. Наряду с такими именами как Макарий Великий, Антоний Великий и Пахомий Великий.

Его родители долгое время не могли зачать ребенка. Многие молились и наконец Бог услышал их молитвы. Родился у них сын, которого мать и отец пообещали отдать на служение Господу. Поэтому с детства воспитывали Евфимию в монастыре. Он рано принял монашество, а когда ему было 29 лет, то поехал в Палестину и поселился там в пещере.

Постоянно молился в пещере, держал строгий пост, трудился. Поэтому стал примером для многих подвижников. К нему начали приходить монахи, поэтому на месте пещеры появилась обитель.

Евфимия знают в Церкви не только как основателя подвижничества, но и как целителя. К нему приходить нуждающиеся, чтобы он вылечил их болезни.

В честь преподобного 2 февраля в народе празднуют Евфимов день.

Церковный праздник 2 февраля – день памяти святых мучениц и мучеников

Ученики апостола Андрея – Инна, Пенная и Римма – родились в Скифии. Когда уверовали во Христа, помогли также обратить к нему многих язычников. Когда об этом узнал местный князь, приказал их убить. Приковали их к сваям, которые были убиты в реку Дунай. Во дворе была зима, поэтому мученицы замерзли насмерть.

Другие мученики — Васе, Евсевий, Евтихий и Василид — жили во времена царя Диоклетиана. Они были достаточно богатыми людьми. Однажды увидели, как за веру во Христа страдает епископ Феопемп, и сами приняли его веру. За это подвергли их язычники страшным пыткам и они умерли.

Приметы 2 февраля

Народные приметы 2 февраля / Фото: Pexels

погода на 2 февраля показывает, какая погода будет на второй день Масленицы;

утренняя заря держится недолго и быстро угасает – скоро ударят морозы;

скребут пол кошки — начнутся метели;

пасмурная погода – будут заморозки весной.

Что завтра нельзя делать

Лучше не выходить 2 февраля на улицу после заката, потому что нечисть может навлечь на вас беду. Не стоит петь, потому что потом придется плакать. Если за окном плохая погода, лучше не устраивать застолье.

Что можно делать завтра

Наши предки 2 февраля загадывали желания и проводили разные обряды на удачу. Также следует помолиться преподобному Евфимию, чтобы излечиться от болезней.

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