24 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 24 лютого, в православному календарі день пам’яті священномученика Власія. Жив він у Каппадокії та був відомий як приклад благочестивості та духовності. Став Власія єпископом рідного міста. На цій посаді він відвідував в'язниці та підтримував християн в їхній вірі.

Тоді правив цими землями імператор Діоклетіан, який був відомий жорстоким ставленням до християн. Почалися тоді гоніння, тому Власій підвизався в печері і там віддавався посту та молитвам. Також займався там тим, що зцілював диких звірів від їхніх ран. Але схопили святого чоловіка воїни імператора і привели на суд.

Не злякався Власій і перед правителем підтвердив, що сповідує християнство. За це його довго та нещадно мучили. Потім стратили разом з юнаками та дівчатами, що були учнями Власія.

На честь святого в народі 24 лютого святкують Власіїв день.

Прикмети 24 лютого

Народні прикмети 24 лютого / Фото: Pexels

якщо сніжить, значить весна скоро прийде;

великі замети вказують на те, що навесні буде багато зелені;

24 лютого відлига — чекайте на потепління;

на деревах іній — йде похолодання.

Що завтра не можна робити

На Власіїв день заборонено вживати м'ясні продукти, але якщо накриваєте на стіл, його потрібно зробити пишним, щоб весь рік не мати потреби в їжі і грошах. Також з цієї причини наші предки намагалися цього дня добре нагодувати домашню худобу. Не можна ставитися погано до худоби, бо можна накликати на свою сім'ю біду.

Що можна робити завтра

В народі святого Власія називали покровителем худоби, тому цього дня починали прибирати в хліві та перевіряли, чи вистачить запасів сіна. Віряни 24 лютого приносили до церкви молоко і коров'яче масло, щоб залишити ці продукти перед іконою мученика.

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