24 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 24 лютого, в православному календарі день пам’яті священномученика Власія. Жив він у Каппадокії та був відомий як приклад благочестивості та духовності. Став Власія єпископом рідного міста. На цій посаді він відвідував в'язниці та підтримував християн в їхній вірі.
Тоді правив цими землями імператор Діоклетіан, який був відомий жорстоким ставленням до християн. Почалися тоді гоніння, тому Власій підвизався в печері і там віддавався посту та молитвам. Також займався там тим, що зцілював диких звірів від їхніх ран. Але схопили святого чоловіка воїни імператора і привели на суд.
Не злякався Власій і перед правителем підтвердив, що сповідує християнство. За це його довго та нещадно мучили. Потім стратили разом з юнаками та дівчатами, що були учнями Власія.
На честь святого в народі 24 лютого святкують Власіїв день.
Прикмети 24 лютого
- якщо сніжить, значить весна скоро прийде;
- великі замети вказують на те, що навесні буде багато зелені;
- 24 лютого відлига — чекайте на потепління;
- на деревах іній — йде похолодання.
Що завтра не можна робити
На Власіїв день заборонено вживати м'ясні продукти, але якщо накриваєте на стіл, його потрібно зробити пишним, щоб весь рік не мати потреби в їжі і грошах. Також з цієї причини наші предки намагалися цього дня добре нагодувати домашню худобу. Не можна ставитися погано до худоби, бо можна накликати на свою сім'ю біду.
Що можна робити завтра
В народі святого Власія називали покровителем худоби, тому цього дня починали прибирати в хліві та перевіряли, чи вистачить запасів сіна. Віряни 24 лютого приносили до церкви молоко і коров'яче масло, щоб залишити ці продукти перед іконою мученика.
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