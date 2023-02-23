24 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 24 февраля, в православном календаре день памяти священномученика Власия. Жил он в Каппадокии и был известен как пример благочестия и духовности. Стал Владия епископом родного города. В этой должности он посещал тюрьмы и поддерживал христиан в их вере.

Тогда правил этими землями император Диоклетиан, известный жестоким отношением к христианам. Начались тогда гонения, поэтому Власий подвизался в пещере и там предавался посту и молитвам. Также занимался там тем, что исцелял диких зверей от их ран. Но схватили святого мужа воины императора и привели на суд.

Не испугался Власий и перед правителем подтвердил, что исповедует христианство. За это его долго и беспощадно мучили. Затем казнили вместе с юношами и девушками, которые были учениками Власия.

В честь святого в народе 24 февраля празднуют день Власия.

Приметы 24 февраля

Народные приметы 24 февраля / Фото: Pexels

если снежит, значит весна скоро придет;

большие сугробы указывают на то, что весной будет много зелени;

24 февраля оттепель – ждите потепления;

на деревьях иней идет похолодание.

Что завтра нельзя делать

На день Власиев запрещено употреблять мясные продукты, но если накрываете на стол, его нужно сделать пышным, чтобы весь год не нуждаться в еде и деньгах. Также по этой причине наши предки пытались в этот день хорошо накормить домашний скот. Нельзя относиться плохо к скоту, потому что можно навлечь на свою семью беду.

Что можно делать завтра

В народе святого Власия называли покровителем скота, поэтому в этот день начинали убирать в хлеву и проверяли, хватит ли запасов сена. Верующие 24 февраля приносили в церковь молоко и коровье масло, чтобы оставить эти продукты перед иконой мученика.

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