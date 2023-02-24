Астрологический прогноз на 24 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: чем бы человек ни занимались и какие бы усилия ни прилагал, он получит не ожидаемый, а прямо противоположный результат, а вот составлять перспективные планы не только можно, но и нужно.
Символ дня: вепрь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой, небесный, светло-синий.
Счастливые камни дня: бирюза, мрамор.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому их нельзя оставлять без внимания.
Питание дня: следует исключить из рациона любые продукты брожения – соленые огурцы и помидоры, квашеную капусту, предпочтя им молоко или молочные продукты.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки – нужно обязательно посетить парикмахерскую.
Дачные работы дня: можно прореживать взошедшую рассаду.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, привлекающие удачу в любви, делах и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи приносят информацию, необходимую для решения важного жизненного или профессионального вопроса.
Табу дня: нельзя не только делать зло, но и допускать злые мысли – наказание за них не заставит себя долго ждать.
Афоризм дня: "Мир – изменение, жизнь – восприятие" (Марк Аврелий).
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