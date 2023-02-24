Астрологический прогноз на 24 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: чем бы человек ни занимались и какие бы усилия ни прилагал, он получит не ожидаемый, а прямо противоположный результат, а вот составлять перспективные планы не только можно, но и нужно.

Символ дня: вепрь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой, небесный, светло-синий.

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому их нельзя оставлять без внимания.

Питание дня: следует исключить из рациона любые продукты брожения – соленые огурцы и помидоры, квашеную капусту, предпочтя им молоко или молочные продукты.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки – нужно обязательно посетить парикмахерскую.

Дачные работы дня: можно прореживать взошедшую рассаду.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, привлекающие удачу в любви, делах и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи приносят информацию, необходимую для решения важного жизненного или профессионального вопроса.

Табу дня: нельзя не только делать зло, но и допускать злые мысли – наказание за них не заставит себя долго ждать.

Афоризм дня: "Мир – изменение, жизнь – восприятие" (Марк Аврелий).

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