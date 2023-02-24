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Астрологический прогноз на 24 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
837
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 24 февраля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: чем бы человек ни занимались и какие бы усилия ни прилагал, он получит не ожидаемый, а прямо противоположный результат, а вот составлять перспективные планы не только можно, но и нужно. 

Символ дня: вепрь. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: голубой, небесный, светло-синий. 

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому их нельзя оставлять без внимания. 

Питание дня: следует исключить из рациона любые продукты брожения – соленые огурцы и помидоры, квашеную капусту, предпочтя им молоко или молочные продукты. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки – нужно обязательно посетить парикмахерскую. 

Дачные работы дня: можно прореживать взошедшую рассаду. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, привлекающие удачу в любви, делах и финансах. 

Сны дня: сны нынешней ночи приносят информацию, необходимую для решения важного жизненного или профессионального вопроса. 

Табу дня: нельзя не только делать зло, но и допускать злые мысли – наказание за них не заставит себя долго ждать. 

Афоризм дня: "Мир – изменение, жизнь – восприятие" (Марк Аврелий). 

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Дата публикации
Просмотры
837
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