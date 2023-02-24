Набросились два ротвейлера: бойцовские псы загрызли до смерти младенца

В Австралии на южном побережье Нового Уэльса пятинедельный младенец скончался после нападения собаки в семейном доме.

Об этом сообщает YahooNews.

Ребенок получил травму головы в субботу, 18 февраля, и был срочно доставлен в больницу вечером. Полиция прибыла туда же, но после полуночи девочка скончалась от полученных травм.

Полицейские изъяли две собаки породы ротвейлера из дома семьи. Следственные действия продолжаются, а правоохранители не сообщают дополнительных деталей.

Напомним, в начале февраля в Днепре две бойцовские собаки, которые были без поводков и намордников, напали на женщину среди улицы. Она тоже была с собакой, но собственным телом защищала домашнего любимца.

Видео инцидента сняли прохожие и выложили в Сеть.

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