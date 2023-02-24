Накинулись два ротвейлери: бійцівські пси загризли до смерті немовля

В Австралії на південному узбережжі Нового Уельсу п'ятитижневе немовля померло після нападу собаки в сімейному будинку.

Про це повідомляє YahooNews.

Дитина отримала травму голови в суботу, 18 лютого, та була терміново доправлена ​​до лікарні ввечері. Поліція прибула туди ж, але після опівночі дівчинка померла від отриманих травм.

Поліцейські вилучили двох собак породи ротвейлера з дому сім’ї. Наразі слідчі дії тривають, а правоохоронці не повідомляють додаткових деталей.

Нагадаємо, на початку лютого у Дніпрі два бійцівські собаки, які були без повідців і намордників, напали на жінку серед вулиці. Вона теж була з собакою, та власним тілом захищала домашнього улюбленця.

Відео інциденту зафільмували перехожі і виклали до Мережі.

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