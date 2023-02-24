США оголосять про пакет допомоги Україні на 2 мільярди доларів - CNN

Це нове фінансування закупівель та нові контракти на обладнання для України.

Очікується, що адміністрація американського президента Джо Байдена оголосить про виділення ще 2 мільярдів доларів США на Ініціативу сприяння безпеці України у річницю російського вторгнення.

Про це заявив офіційний представник США, - пише CNN

На відміну від комплектів зброї, які збираються безпосередньо зі складів зброї в США та можуть бути швидко доставлені в Україну, пакети USAI купуються або укладаються за контрактом у промисловості. Хоча допомога може зайняти набагато більше часу, щоб прибути в Україну, це також сигналізує про довгострокове зобов’язання надавати допомогу Києву в тому, що США бачать як затяжний конфлікт проти Росії.

Це нове фінансування закупівель та нові контракти на обладнання для України, в тому числі:

Ракети HIMARS.

155м артилерійські боєприпаси.

Кілька типів дронів (БПЛА).

Обладнання протидії БПЛА.

Обладнання для розмінування.

Обладнання безпечного зв'язку.

Фінансування навчання та обслуговування.

Лише три дні тому США оголосили про своє 32-е відведення американського обладнання для України вартістю 450 мільйонів доларів, яке включало додаткові боєприпаси HIMAR і Howitzer, протитанкові ракети Javelin і радари повітряного спостереження.

Про це було оголошено того самого дня, коли президент Джо Байден здійснив дуже секретний візит до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, а потім виголосив із Варшави палку промову на підтримку України.

«Рік тому світ готувався до падіння Києва», — сказав Байден у Польщі. «Ну, я щойно приїхав із візиту до Києва, і можу повідомити, що Київ сильний. Київ стоїть гордий, він стоїть високо і, головне, він стоїть вільним».

Також Байден заявив, що під час розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою під час перебування в країні він підтвердив свою підтримку України.

«Я можу з гордістю сказати, що наша підтримка України залишається непохитною», – сказав Байден.

Читайте також:

10 мільярдів доларів для України – США готують новий пакет допомоги