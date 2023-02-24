США оголосять про пакет допомоги Україні на 2 мільярди доларів - CNN

Це нове фінансування закупівель та нові контракти на обладнання для України.
Очікується, що адміністрація американського президента Джо Байдена оголосить про виділення ще 2 мільярдів доларів США на Ініціативу сприяння безпеці України у річницю російського вторгнення.
Про це заявив офіційний представник США, - пише CNN
На відміну від комплектів зброї, які збираються безпосередньо зі складів зброї в США та можуть бути швидко доставлені в Україну, пакети USAI купуються або укладаються за контрактом у промисловості. Хоча допомога може зайняти набагато більше часу, щоб прибути в Україну, це також сигналізує про довгострокове зобов’язання надавати допомогу Києву в тому, що США бачать як затяжний конфлікт проти Росії.
Це нове фінансування закупівель та нові контракти на обладнання для України, в тому числі:
- Ракети HIMARS.
- 155м артилерійські боєприпаси.
- Кілька типів дронів (БПЛА).
- Обладнання протидії БПЛА.
- Обладнання для розмінування.
- Обладнання безпечного зв'язку.
- Фінансування навчання та обслуговування.
Лише три дні тому США оголосили про своє 32-е відведення американського обладнання для України вартістю 450 мільйонів доларів, яке включало додаткові боєприпаси HIMAR і Howitzer, протитанкові ракети Javelin і радари повітряного спостереження.
Про це було оголошено того самого дня, коли президент Джо Байден здійснив дуже секретний візит до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, а потім виголосив із Варшави палку промову на підтримку України.
«Рік тому світ готувався до падіння Києва», — сказав Байден у Польщі. «Ну, я щойно приїхав із візиту до Києва, і можу повідомити, що Київ сильний. Київ стоїть гордий, він стоїть високо і, головне, він стоїть вільним».
Також Байден заявив, що під час розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою під час перебування в країні він підтвердив свою підтримку України.
«Я можу з гордістю сказати, що наша підтримка України залишається непохитною», – сказав Байден.
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