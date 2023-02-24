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США объявят о пакете помощи Украине на 2 миллиарда долларов — CNN

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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США объявят о пакете помощи Украине на 2 миллиарда долларов — CNN

30 декабря 2020 года в поезде Рахов-Харьков пассажир забыл чемодан с 19 тысячами долларов / Фото: Pexels

Это новое финансирование закупок и новые контракты на оборудование для Украины.

Ожидается, что администрация американского президента Джо Байдена объявит о выделении еще 2 миллиарда долларов США на Инициативу содействия безопасности Украины в годовщину российского вторжения.

Об этом заявил официальный представитель США, пишет CNN.

В отличие от комплектов оружия, которые собираются непосредственно из оружейных составов в США и могут быть быстро доставлены в Украину, пакеты USAI покупаются или заключаются по контракту в промышленности. Хотя помощь может занять гораздо больше времени, чтобы прибыть в Украину, это также сигнализирует о долгосрочном обязательстве оказывать помощь Киеву в том, что США видят затяжной конфликт против России.

Это новое финансирование закупок и новые контракты на оборудование для Украины, в том числе:

  • Ракеты HIMARS.
  • 155м артиллерийские боеприпасы.
  • Несколько типов дронов (БПЛА).
  • Оборудование противодействия БПЛА.
  • Оборудование для разминирования.
  • Оборудование безопасной связи.
  • Финансирование обучения и обслуживания.

Только три дня назад США объявили о своем 32-м отводе американского оборудования для Украины стоимостью 450 миллионов долларов, включавшем дополнительные боеприпасы HIMAR и Howitzer, противотанковые ракеты Javelin и радары воздушного наблюдения.

Об этом было объявлено в тот же день, когда президент Джо Байден совершил очень секретный визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем произнес из Варшавы горячую речь в поддержку Украины.

«Год назад мир готовился к падению Киева», — сказал Байден в Польше. «Ну, я только что приехал с визита в Киев, и могу сообщить, что Киев сильный. Киев стоит гордый, он стоит высоко и, главное, он свободен».

Также Байден заявил, что во время разговора с президентом Польши Анджеем Дудой, находясь в стране, он подтвердил свою поддержку Украины.

«Я могу с гордостью сказать, что наша поддержка Украины остается непреклонной», – сказал Байден.

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Дата публикации
Просмотры
58
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