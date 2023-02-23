Гороскоп на 24 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда все поступки нужно тщательно обдумывать

День, когда любой поступок необходимо тщательно обдумывать, если речь идет всего лишь о походе в ближайший супермаркет.

От принятых сегодня решений будет зависеть очень многое, поэтому их нельзя принимать скоропалительно: правильные в самое ближайшее время улучшат качество жизни, а с неправильными все произойдет с точностью до наоборот. Ни в коем случае нельзя позволять себе сначала действовать и только потом думать о том, как нужно поступить.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 февраля для Овнов

Залогом успеха в любой сфере деятельности сегодня – впрочем, как и всегда – станет уверенность в себе – своих силах и способностях, без них вам сегодня не удастся даже удачно сходить в булочную за хлебом.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 февраля для Тельцов

Эмоциональный взрыв, который будет назревать целый день, негативно скажется на вашей репутации, поэтому приложите максимум усилий для того, чтобы удержать себя в рамках приличий.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 февраля для Близнецов

День благоприятен для общения с друзьями – как в реальной жизни, так и онлайн: приятное "послевкусие", которое будет сопровождать вас продолжительное время, облегчит и жизнь, и работу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 февраля для Раков

Если вы давно собирались поговорить с начальством о повышении заработной платы, лучшего времени вам не найти: даже самый строгий руководитель охотно пойдет вам навстречу и удовлетворит требования.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 февраля для Львов

Оказавшись в ситуации, которая покажется вам неоднозначной, не стоит делать скоропалительные выводы: пройдет совсем немного времени, и то, что вы считаете негативом, к большому вашему удивлению окажется позитивом.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 февраля для Дев

Почувствовав усталость, вы захотите бросить дело, которым занимаетесь, сочтя, что именно оно стало причиной ухудшения самочувствия, и очень быстро об этом пожалеете – до его завершения осталось совсем немного.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 февраля для Весов

День благоприятен для решительных шагов – как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни, поэтому откажитесь от присущих вам колебаний и сделайте шаг вперед.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 февраля для Скорпионов

Событие, произошедшее сегодня, несмотря на кажущуюся незначительность, впоследствии сыграет важную роль в вашей жизни, поэтому стоит отнестись к нему с максимально возможным вниманием.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 февраля для Стрельцов

Вспомните о пожилых родственниках, которых вы наверняка давно не посещали: пришло время уделить им внимание сегодня, а на будущее сделать привычкой встречу с ними хотя бы раз в неделю.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 февраля для Козерогов

От общения с неприятными людьми необходимо категорически отказаться: в результате вы потеряете массу энергии, которую могли бы употребить на более полезные и приятные вещи – работу и личную жизнь.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 февраля для Водолеев

Не стоит переживать из-за мелких неприятностей, которые вероятны в этот день – уже завтра вы о них и не вспомните, а затраченные нервные клетки восстановить, увы, уже не удастся.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 февраля для Рыб

С мощной энергией, заряд которой вы получите в этот день, необходимо обращаться осторожно: ее надо использовать исключительно в мирных целях, в противном случае неизбежен негатив в отношениях с людьми.

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