Новая Зеландия расширила санкции против России

В новый список попали почти 90 человек.

В годовщину полномасштабного вторжения россиян в Украину Новая Зеландия применила еще больше санкций против агрессора.

Об этом сообщает New Zealand Herald.

В санкционные списки добавили 87 человек из российской политической и военной элиты за материальную или стратегическую поддержку незаконного вторжения России в Украину. Санкции предусматривают запрет на путешествия, замораживание активов, запрет на получение россиянами определенных услуг, экспортные и импортные ограничения.

Первые санкции Новая Зеландия ввела 9 марта 2022 года.

Напомним, 22 февраля послы ЕС обсуждали 10-й пакет санкций против России. Они не смогли прийти к единому консенсусу по согласованию санкций против страны-агрессора.

Добавим, что дополнительные санкции против РФ намерены ввести США. Об этом сообщил глава Белого дома Джо Байден во время визита в Киев и Варшаву. В частности, по его словам, в список попадут элиты и компании, работающие на военную машину России.

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