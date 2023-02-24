Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

У річницю повномасштабного вторгнення росіян до України Нова Зеландія застосувала ще більше санкцій проти агресора.

Про це повідомляє New Zealand Herald.

До санкційних списків додали 87 осіб із російської політичної та військової еліти за матеріальну чи стратегічну підтримку незаконного вторгнення Росії до України.Санкції передбачають заборону на подорожі, замороження активів, заборону на отримання росіянами певних послуг, експортні та імпортні обмеження.

Перші санкції Нова Зеландія запровадила 9 березня 2022 року.

Нагадаємо, 22 лютого посли ЄС обговорювали 10-й пакет санкцій проти Росії. Вони не змогли дійти єдиного консенсусу щодо узгодження санкцій проти країни-агресорки.

Додамо, що додаткові санкції проти РФ мають намір запровадити США. Про це повідомив очільник Білого дому Джо Байден під час візиту до Києва та Варшави. Зокрема, за його словами, до списку потраплять еліти та компанії, що працюють на військову машину Росії.

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