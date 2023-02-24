Россия всю ночь била по Днепропетровщине: разрушены жилые дома

В ночь на 24 февраля российская армия ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из артиллерии. Потерпели разрушения жилые дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Под обстрелами оказались Никополь, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская общины.

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"В Никополе повреждены восемь частных домов. Один из них загорелся — спасатели пламя уже укротили. Повреждены и пять хозяйственных построек. А еще — два магазина и кафе", — отметил Лысак.

На местах, куда прилетели российские снаряды, работают спасатели. Детали атак уточняются.

Напомним, разведка заметила движение российских колонн в сторону Черниговщины. В Институте изучения войны объяснили, что цель оккупантов – обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности.

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