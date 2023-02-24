Астрологічний прогноз на 24 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: чим би людина не займалася і які б зусилля не докладала, вона отримає не очікуваний, а прямо протилежний результат, а от складати перспективні плани не тільки можна, а й потрібно.

Символ дня: вепр.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: блакитний, небесний, світло-синій.

Щасливі камені дня: бірюза, мармур.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують ускладненнями, тому їх не можна залишати без уваги.

Харчування дня: слід виключити з раціону будь-якіпродукти бродіння — солоні огірки та помідори, квашену капусту, віддавши перевагу молоку або молочним продуктам.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки – потрібно обов'язково відвідати перукарню.

Дачні роботи дня: можна проріджувати розсаду, що зійшла.

Магія та містика дня: можна читати змови та проводити ритуали, що залучають удачу в коханні, справах та фінансах.

Сни дня: сни ночі приносять інформацію, необхідну для вирішення важливого життєвого або професійного питання.

Табу дня: не можна не тільки робити зло, а й допускати злі думки – покарання за них не забариться.

Афоризм дня: "Світ — зміна, життя — сприйняття" (Марк Аврелій).

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