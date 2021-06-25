Американський ракетний есмінець покидає Чорне море

Судно візьме участь у навчаннях Sea Breeze 2021.

Американський ракетний есмінець USS Laboon покидає акваторію Чорного моря і переходить у Середземне.

Про це повідомили у Тwitter U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet.

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Слід зауважити, що судно планує взяти участь у морських військових навчаннях "Sea Breeze 2021". Вони триватимуть від 28 червня до 10 липня.

До Чорного моря USS Laboon вирушив 11 червня. Там він відбував морське патрулювання в межах надання підтримки союзникам НАТО і партнерам в Чорному морі.

BREAKING: #USSLaboon begins southbound transit from the #BlackSea to the #MediterraneanSea after completing maritime patrols in support of @NATO allies and partners in the Black Sea! pic.twitter.com/C4EjYv0wJY — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 25, 2021

До одеського порту вранці 18 червня зайшли два кораблі країн НАТО - британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805. Незадовго до прибуття в український порт Defender і Eversten провели спільні маневри з американським есмінцем USS Laboon DDG58.

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