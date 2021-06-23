Росія відкрила вогонь по британському есмінцю в Чорному морі

Бомбардувальник скинув у море чотири бомби.

Російський винищувач відкрив попереджувальний вогонь по есмінцю Великої Британії, який увійшов до Чорного моря у районі мису Фіолент.

Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ, пише РБК.Росія.

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У відомстві зауважують, що британський корабель "на три кілометри зайшов у територіальні води РФ", але не реагував на попередження. Саме тому російський бомбардувальник Су-34 кинув по курсу руху есмінця чотири осколково-фугасні бомби, аби зупинити просування судна. Після цього Defender покинув територіальну зону Росії.

Дії військових в Міноборони пояснили тим, що прикордонники "зупинили порушення державного кордону РФ британським есмінцем".

Як повідомлялося, до Чорного моря, в ніч проти 17 червня, увійшов розвідувально-водолазний корабель ВМС Франції ALIZE (A 645). Це судно використовується для забезпечення роботи дайверів Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба зовнішньої розвідки Франції).

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