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Россия открыла огонь по британскому эсминцу в Черном море

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Россия открыла огонь по британскому эсминцу в Черном море

goodfon.ru

Бомбардировщик сбросил в море четыре бомбы.

Российский бомбардировщик открыл предупредительный огонь по эсминцу Великобритании, который вошел в Черное море в районе мыса Фиолент.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, пишет РБК.Росия.

В ведомстве отмечают, что британский корабль "на три километра зашел в территориальные воды РФ", но не реагировал на предупреждение. Именно поэтому российский бомбардировщик Су-34 бросил по курсу движения эсминца четыре осколочно-фугасные бомбы, чтобы остановить продвижение судна. После этого Defender покинул территориальную зону России.

Действия военных в Минобороны объяснили тем, что пограничники "остановили нарушения государственной границы РФ британским эсминцем".

Военный аналитик Роб Ли опубликовал в Twitter хронологию.

Как сообщалось, в Черное море, в ночь на 17 июня, вошел разведывательно-водолазный корабль ВМС Франции ALIZE (A 645). Это судно используется для обеспечения работы дайверов Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба внешней разведки Франции).

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