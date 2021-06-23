Россия открыла огонь по британскому эсминцу в Черном море

Бомбардировщик сбросил в море четыре бомбы.

Российский бомбардировщик открыл предупредительный огонь по эсминцу Великобритании, который вошел в Черное море в районе мыса Фиолент.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, пишет РБК.Росия.

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В ведомстве отмечают, что британский корабль "на три километра зашел в территориальные воды РФ", но не реагировал на предупреждение. Именно поэтому российский бомбардировщик Су-34 бросил по курсу движения эсминца четыре осколочно-фугасные бомбы, чтобы остановить продвижение судна. После этого Defender покинул территориальную зону России.

Действия военных в Минобороны объяснили тем, что пограничники "остановили нарушения государственной границы РФ британским эсминцем".

Военный аналитик Роб Ли опубликовал в Twitter хронологию.

The timeline according to Russia:

11:52am the HMS Defender enters Russian territorial waters

12:06 and 12:08pm FSB Coast Guard ships fire warning shots

12:19pm Su-24M bombers drop 4 OFAB-250 bombs in the Defender's path

12:23pm the HMS Defender leaves Russian territorial waters pic.twitter.com/bABKPMyov6 — Rob Lee (@RALee85) June 23, 2021

Как сообщалось, в Черное море, в ночь на 17 июня, вошел разведывательно-водолазный корабль ВМС Франции ALIZE (A 645). Это судно используется для обеспечения работы дайверов Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба внешней разведки Франции).

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