Многодетный отец Алек Болдуин впервые появился на публике с шестью детьми

Семья посетила премьеру мультфильма фильма "Беби-босс 2: Семейный бизнес".

Известный голливудский актер Алек Болдуин, который вместе с женой Хиларией воспитывает шестерых детей, впервые вместе с ними появился на публике.

Так, звездная семья полным составом на днях посетила мировую премьеру анимационного фильма "Беби-босс 2: Семейный бизнес" в Нью-Йорке. Актер озвучил в мультике одного из главных героев.

Интересно, что все члены семьи на красной дорожке появились в похожих нарядах и выглядели как настоящие боссы.

Associated Press

Все Болдуины были одеты в черные костюмы с галстуками, темные очки и с дипломатами в руках, даже самые маленькие потомки звездной четы — 9-месячный Эду и 4-месячная Люсия.

Associated Press

Также стоит отметить, что 37-летняя Хилария, которая выносила и родила пятерых детей, имеет роскошный вид и великолепную фигуру.

Associated Press

Напомним, Алек и Гилария Болдуин через шесть месяцев после рождения пятого ребенка снова стали родителями. И хотя супруги не комментирует неожиданное появление дочери, говорят, что пара прибегла к услугам суррогатной матери.

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