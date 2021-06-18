Аварія автоцистерни заблокувала рух на трасі Київ-Чоп

Патрульні тимчасово пропускають авто у реверсному режимі, і просять водіїв за можливості обирати іншу дорогу.

Через велику аварію нині ускладнений рух на трасі Київ-Чоп. Неподалік міста Буськ перекинулась автоцистерна.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Двоє людей зазнали травм, на трасі утворились кілометрові затори. Вантажівка перевозила бітум, як назустріч їй виїхав легковик. Внаслідок аварії цистерна перекинулася та перегородила дорогу.

Патрульні тимчасово пропускають авто у реверсному режимі, і просять водіїв за можливості обирати іншу дорогу.

Винуватця аварії в поліції поки не називає.

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