Авария автоцистерны заблокировала движение на трассе Киев-Чоп

Патрульные временно пропускают авто в реверсном режиме, и просят водителей по возможности выбирать другой путь.

Из-за крупной аварии в настоящее время затруднено движение на трассе Киев-Чоп. Недалеко от города Буск перевернулась автоцистерна.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Два человека получили травмы, на трассе образовались километровые пробки. Грузовик перевозил битум, как навстречу ей выехал легковой автомобиль. В результате аварии цистерна перевернулась и перегородила дорогу.

Патрульные временно пропускают авто в реверсном режиме, и просят водителей по возможности выбирать другой путь.

Виновник аварии в полиции пока не называет.

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