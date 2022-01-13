Церковне свято 14 січня: Обрізання Господнє

14 січня православна церква святкує велике свято — Обрізання Господнє (Христове), а також вшановує пам’ять святителя Василія Великого.

Історія свята

14 січня, через вісім днів після Різдва Христового, православна церква святкує ще одне велике свято, яке також пов’язане з життям Ісуса Христа — Обрізання Господнє і надання імені.

В Святому Євангеліє про цю подію сказано так: “Як сповнились вісім днів, коли мали обрізати хлоп’ятко, назвали Його Ісус — ім’я, що надав був ангел, перше, ніж Він почався у лоні.” Як Бог і Законодавець, Ісус Христос не повинен був слідувати традиціям народу ізраїльського, але він добровільно виконував їх і зберігав. Саме з цієї причини на восьмий день після народження його піддали обряду обрізання. За старим календарем православна церква святкує цю подію 14 січня (на Старий Новий рік).

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Обряд обрізання був обов’язковим для всіх немовлят чоловічої статі в Ізраїлі. Він означав, що дитина належить до того народу, який був обраний Богом. Навіть існувало твердження, якщо хлопчик не пройшов обрізання, значить не належить до Єдиного Бога, є іновірцем і не гідний звертатися до Творця за допомогою. Можна стверджувати, що старозавітне обрізання — це прообраз хрещення, яке проводиться сьогодні.

Свято Обрізання Господнє дуже важливе для християн. І перш за все тим, що воно доводить — Ісус Христос належить до людського роду і є представником чоловічої статі. І обряди, які іудеї проводили над представниками свого народу, були здійснені навіть над Спасителем. Варто зазначити, що перші християни та апостоли, які також походили з іудейського народу, були обрізані.

Спочатку свято розвинулося в Західній Церкві, а вже потім перейшло до Східної. Традиційно 14 січня в храмах проводять богослужіння, тому віряни повинні прийти на святкову службу.

Народні традиції 14 січня

Разом зі святом Обрізання Господнього 14 січня також вшановують пам’ять святителя Василія Великого. В народі ж цей день називають просто “день Василя”, “Василя” або “Старий Новий рік”. У ніч на 14 січня люди ходять щедрувати та бажають один одному щастя, здоров’я в прийдешньому році. А зранку 14 січня від хати до хати бігають посівальники. Вони засівають і віншують, розсипаючи по долівці будинку зерна пшениці. За народними традиціями посівати можуть лише хлопчики.

Якщо 14 січня дерева в інеї, значить буде добрий урожай зернових культур / Pexels

Народні прикмети 14 січня

14 січня яскраве сонце, значить буде хороший урожай ягід та фруктів.

Якщо дерева в інеї, повинні добре вродити зернові культури.

В народі вірили, що бажання, загадане в ніч з 13 на 14 січня обов’язково здійсниться.

Людина, яка народилася 14 січня, проживе своє життя в достатку.

14 січня намагалися одягати нові речі, щоб весь новий рік був вдалим.

Що не можна робити 14 січня