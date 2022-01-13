Церковне свято 14 січня: Обрізання Господнє

14 січня православна церква святкує велике свято — Обрізання Господнє (Христове), а також вшановує пам’ять святителя Василія Великого.
Історія свята
14 січня, через вісім днів після Різдва Христового, православна церква святкує ще одне велике свято, яке також пов’язане з життям Ісуса Христа — Обрізання Господнє і надання імені.
В Святому Євангеліє про цю подію сказано так: “Як сповнились вісім днів, коли мали обрізати хлоп’ятко, назвали Його Ісус — ім’я, що надав був ангел, перше, ніж Він почався у лоні.” Як Бог і Законодавець, Ісус Христос не повинен був слідувати традиціям народу ізраїльського, але він добровільно виконував їх і зберігав. Саме з цієї причини на восьмий день після народження його піддали обряду обрізання. За старим календарем православна церква святкує цю подію 14 січня (на Старий Новий рік).
Обряд обрізання був обов’язковим для всіх немовлят чоловічої статі в Ізраїлі. Він означав, що дитина належить до того народу, який був обраний Богом. Навіть існувало твердження, якщо хлопчик не пройшов обрізання, значить не належить до Єдиного Бога, є іновірцем і не гідний звертатися до Творця за допомогою. Можна стверджувати, що старозавітне обрізання — це прообраз хрещення, яке проводиться сьогодні.
Свято Обрізання Господнє дуже важливе для християн. І перш за все тим, що воно доводить — Ісус Христос належить до людського роду і є представником чоловічої статі. І обряди, які іудеї проводили над представниками свого народу, були здійснені навіть над Спасителем. Варто зазначити, що перші християни та апостоли, які також походили з іудейського народу, були обрізані.
Спочатку свято розвинулося в Західній Церкві, а вже потім перейшло до Східної. Традиційно 14 січня в храмах проводять богослужіння, тому віряни повинні прийти на святкову службу.
Народні традиції 14 січня
Разом зі святом Обрізання Господнього 14 січня також вшановують пам’ять святителя Василія Великого. В народі ж цей день називають просто “день Василя”, “Василя” або “Старий Новий рік”. У ніч на 14 січня люди ходять щедрувати та бажають один одному щастя, здоров’я в прийдешньому році. А зранку 14 січня від хати до хати бігають посівальники. Вони засівають і віншують, розсипаючи по долівці будинку зерна пшениці. За народними традиціями посівати можуть лише хлопчики.
Народні прикмети 14 січня
- 14 січня яскраве сонце, значить буде хороший урожай ягід та фруктів.
- Якщо дерева в інеї, повинні добре вродити зернові культури.
- В народі вірили, що бажання, загадане в ніч з 13 на 14 січня обов’язково здійсниться.
- Людина, яка народилася 14 січня, проживе своє життя в достатку.
- 14 січня намагалися одягати нові речі, щоб весь новий рік був вдалим.
Що не можна робити 14 січня
- На свято Обрізання Господнього не можна відмовляти в допомозі.
- Не можна використовувати нецензурну лексику, лаятися.
- Також намагайтеся не думати ні про кого погано і не ображати людей.