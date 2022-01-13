Церковный праздник 14 января: Обрезание Господне

14 января православная церковь празднует великий праздник - Обрезание Господне (Христово), а также чтит память святителя Василия Великого.

История праздника

14 января, через восемь дней после Рождества Христова, православная церковь празднует еще один великий праздник, также связанный с жизнью Иисуса Христа — Обрезание Господне и присвоение имени.

В Святом Евангелии об этом событии сказано так: “Как исполнились восемь дней, когда должны были обрезать юношу, назвали Его Иисус – имя, которое дал Ангел, прежде, чем Он начался во чреве.” Как Бог и Законодатель, Иисус Христос не должен был следовать традициям израильского народа, но он добровольно выполнял их и хранил. Именно по этой причине на восьмой день после рождения его подвергли обряду обрезки. По старому календарю православная церковь празднует это событие 14 января (на Старый Новый год).

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Обряд обрезания был обязателен для всех младенцев мужского пола в Израиле. Он означал, что ребенок принадлежит к тому народу, который был избран Богом. Даже существовало утверждение, если мальчик не прошел обрезание, значит не принадлежит Единому Богу, является иноверцем и не достоин обращаться к Творцу за помощью. Можно утверждать, что ветхозаветное обрезание – это прообраз крещения, которое проводится сегодня.

Праздник Обрезания Господня очень важен для христиан. И прежде всего тем, что оно доказывает – Иисус Христос принадлежит к человеческому роду и является представителем мужского пола. И обряды, которые иудеи совершали над представителями своего народа, были совершены даже над Спасителем. Следует отметить, что первые христиане и апостолы, также происходившие из иудейского народа, были обрезаны.

Сначала праздник развился в Западной Церкви, а потом уже перешел к Восточной. Традиционно 14 января в храмах совершаются богослужения, поэтому верующие должны прийти на праздничную службу.

Народные традиции 14 января

Вместе с праздником Обрезания Господня 14 января также чтят память святителя Василия Великого. В народе этот день называли "День Василия", "Василия" или "Старый Новый год". В ночь на 14 января люди ходят щедровать и желают друг другу счастья, здоровья в грядущем году. А утром 14 января от дома в дом бегают посевальщики. Они засевают и поздравляют, рассыпая по полу дома зерна пшеницы. За народними традициями сеять могут только мальчики.

Если 14 января деревья в инее, значит будет хороший урожай зерновых культур / Pexels

Народные приметы 14 января

14 января яркое солнце, значит, будет хороший урожай ягод и фруктов.

Если деревья в инеи должны хорошо уродить зерновые культуры.

В народе верили, что желание, загаданное в ночь с 13 на 14 января обязательно исполнится.

Человек, родившийся 14 января, проживет свою жизнь в достатке.

14 января пытались одевать новые вещи, чтобы весь новый год был удачным.

Что запрещено делать 14 января