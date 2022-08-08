Чому огірки гіркі і що з ними робити: дев'ять основних причин

Огірки - гарбузові рослини. Вони, як і інші представники цього виду, виробляють глікозид кукурбітацин. Ця речовина міститься в наземних частинах та листі, але в самих плодах її кількість мізерна. Якщо гіркі огірки - значить, в них надлишок глікозиду. Що робити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

В плодах різко збільшується кількість глікозиду кукурбітацину, коли рослина зазнає стресу. Це - звичайна захисна реакція, яка допомагає запобігти поїдання плодів тваринами. Хоч кукурбітацин має чимало корисних властивостей:

протипухлинна дія;

анальгетичний вплив;

протизапальна активність;

посилення секреції жовчі в організмі;

підвищення апетиту;

сприяння схудненню.

Однак саме через цю речовину огірки стають гіркими і несмачними. Найбільше глікозиду кукурбітацину в молодих плодах. Зі зростанням рівень речовини падає. Також вона руйнується під час маринування чи консервації.

Сьогодні гіркі огірки рідкість - адже існують виведені сорти, які практично не гірчать. Тому за її появи потрібно зрозуміти, в чому причина та зробити все, щоб виправити ситуацію.

Чому огірки гіркі: дев'ять причин

Гіркі огірки сьогодні з'являються лише через екстремальні ситуації. Тому важливо вчасно знайти причину та вирішити її: