Чому огірки гіркі і що з ними робити: дев'ять основних причин

Огірки - гарбузові рослини. Вони, як і інші представники цього виду, виробляють глікозид кукурбітацин. Ця речовина міститься в наземних частинах та листі, але в самих плодах її кількість мізерна. Якщо гіркі огірки - значить, в них надлишок глікозиду. Що робити - читайте в матеріалі ТСН.ua.
В плодах різко збільшується кількість глікозиду кукурбітацину, коли рослина зазнає стресу. Це - звичайна захисна реакція, яка допомагає запобігти поїдання плодів тваринами. Хоч кукурбітацин має чимало корисних властивостей:
- протипухлинна дія;
- анальгетичний вплив;
- протизапальна активність;
- посилення секреції жовчі в організмі;
- підвищення апетиту;
- сприяння схудненню.
Однак саме через цю речовину огірки стають гіркими і несмачними. Найбільше глікозиду кукурбітацину в молодих плодах. Зі зростанням рівень речовини падає. Також вона руйнується під час маринування чи консервації.
Сьогодні гіркі огірки рідкість - адже існують виведені сорти, які практично не гірчать. Тому за її появи потрібно зрозуміти, в чому причина та зробити все, щоб виправити ситуацію.
Чому огірки гіркі: дев'ять причин
Гіркі огірки сьогодні з'являються лише через екстремальні ситуації. Тому важливо вчасно знайти причину та вирішити її:
- Різке коливання температури - в цьому випадку важко щось вдіяти. Єдине, що залишається - вирощувати культуру в теплиці або на теплих грядках. Також, коли температура повітря вночі сильно падає, можна мульчувати кущі огірків сіном (не використовуйте плівку). Сіно прибирають рано вранці, коли сонце починає припікати.
- Тривалий холод - коли температура повітря падає і тримається на цьому рівні декілька днів, рослина переходить в режим виживання. А тому в плодах з'являється гіркота, рівень кукурбітацину росте. Для допомоги рослинам, варто обробити огірки стимуляторами росту (Циркон або Епін-Екстра). Тоді кущі переживуть холод з мінімальними втратами. Не забудьте поливати органічними добривами та накривати гіркі огірки укривним матеріалом.
- Поливання холодною водою - гіркі огірки не єдина проблема, яка може вас чекати в цьому випадку. Обов'язково поливайте культуру теплою водою (температура не менше 20-22 градусів). Також не забувайте відстоювати її. Якщо немає теплої води, її кип'ятять і розбавляють.
- Нерівномірне поливання - гіркі огірки в цьому випадку з'являються через стрес. Якщо погода стоїть спекотна, огірки потрібно поливати щодня в першій половині дня (бажано вранці). На кожну рослину витрачають до 10 літрів води. А коли температура повітря зростає до 35 градусів, кількість рідини збільшують до 15 літрів на кущ. Коли стоїть похмура погода, рослину поливають раз на 2-3 дні. Тут потрібно орієнтуватися на вологість ґрунту. Не допускайте його пересихання.
- Спека та низька вологість повітря - огірки прийшли до нас з Індії, де вони ростуть під кронами дерев. Тому в теплиці гірких огірків можна позбутися завдяки дощуванню. Робити це потрібно рано вранці, щоб сонце не обпекло листя рослини. Ввечері дощування проводити не можна. Вночі огірки виділяють вологу і надмірна кількість рідини може стати причиною загнивання.
- Більше 14 годин на добу пряме сонце - огіркам дуже потрібне притінення. Коли сонячних променів надто багато, рослина накопичує кукурбітацин, тому гіркі огірки починають з'являтися все частіше. Культурі достатньо 4-5 сонячних днів поспіль, щоб накопичилася гіркота. Для притінення використовують москітну сітку або агроволокно.
- Надмірно густа тінь - гіркі огірки також можуть з'являтися, коли рослина росте в тіні. Їй потрібне розсіяне світло, щоб плоди зростали смачними.
- Насінний матеріал неправильно одержаний - в жодному разі не можна брати насіння, яке розташовувалося там, де була плодоніжка. Гіркі огірки можуть передаватися в спадщину. Якщо ви взяли насіння неправильно і всі плоди гірчать - варто подумати про маринування.
- Мало підживлення або його відсутність - гіркі огірки можуть з'являтися через нестачу корисних речовин. Якщо плоди вже виросли гіркими, виправити ситуацію ви не зможете. Однак варто запам'ятати на майбутнє, що підживлення грає важливу роль. Найбільше рослині потрібен азот. Тому варто зробити підживлення гноєм (вода + гній у пропорції 10:1), курячим послідом (вода + курячий послід у пропорції 20:1) або трав'яним добривом (вода + трав'яне добриво у пропорції 10:1). Також не забувайте про магній та калій. Підживлення чередують з мінеральними добривами.