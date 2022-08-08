Почему огурцы горькие и что с ними делать: девять основных причин

Огурцы – тыквенные растения. Они, как и другие представители этого вида, производят гликозид кукурбитацин. Это вещество содержится в наземных частях и листьях, но в самих плодах его количество скудное. Если горькие огурцы – значит, у них избыток гликозида. Что делать – читайте в материале ТСН.ua.

В плодах резко увеличивается количество гликозида кукурбитацина, когда растение испытывает стресс. Это – обычная защитная реакция, которая помогает предотвратить поедание плодов животными. Хотя кукурбитацин имеет немало полезных свойств:

противоопухолевое действие;

анальгетическое влияние;

противовоспалительная активность;

усиление секреции желчи в организме;

повышение аппетита;

содействие похудению.

Однако именно из-за этого вещества огурцы становятся горькими и невкусными. Больше гликозида кукурбитацина в молодых плодах. С ростом уровень вещества падает. Также она разрушается при мариновании или консервации.

Сегодня горькие огурцы редкость – ведь существуют выведенные сорта, которые практически не горчат. Поэтому при появлении нужно понять, в чем причина и сделать все, чтобы исправить ситуацию.

Почему огурцы горькие: девять причин

Горькие огурцы сегодня появляются только из-за экстремальных ситуаций. Поэтому важно вовремя найти причину и решить: