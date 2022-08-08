Почему огурцы горькие и что с ними делать: девять основных причин

Огурцы – тыквенные растения. Они, как и другие представители этого вида, производят гликозид кукурбитацин. Это вещество содержится в наземных частях и листьях, но в самих плодах его количество скудное. Если горькие огурцы – значит, у них избыток гликозида. Что делать – читайте в материале ТСН.ua.
В плодах резко увеличивается количество гликозида кукурбитацина, когда растение испытывает стресс. Это – обычная защитная реакция, которая помогает предотвратить поедание плодов животными. Хотя кукурбитацин имеет немало полезных свойств:
- противоопухолевое действие;
- анальгетическое влияние;
- противовоспалительная активность;
- усиление секреции желчи в организме;
- повышение аппетита;
- содействие похудению.
Однако именно из-за этого вещества огурцы становятся горькими и невкусными. Больше гликозида кукурбитацина в молодых плодах. С ростом уровень вещества падает. Также она разрушается при мариновании или консервации.
Сегодня горькие огурцы редкость – ведь существуют выведенные сорта, которые практически не горчат. Поэтому при появлении нужно понять, в чем причина и сделать все, чтобы исправить ситуацию.
Почему огурцы горькие: девять причин
Горькие огурцы сегодня появляются только из-за экстремальных ситуаций. Поэтому важно вовремя найти причину и решить:
- Резкое колебание температуры – в этом случае трудно что-то сделать. Единственное, что остается – выращивать культуру в теплице или на теплых грядках. Также когда температура воздуха ночью сильно падает, можно мульчировать кусты огурцов сеном (не используйте пленку). Сено убирают ранним утром, когда солнце начинает припекать.
- Длительный холод – когда температура воздуха падает и держится на этом уровне несколько дней, растение переходит в режим выживания. Поэтому в плодах появляется горечь, уровень кукурбитацина растет. Для помощи растениям следует обработать огурцы стимуляторами роста (Циркон или Эпин-Экстра). Тогда кусты переживут холод с минимальными потерями. Не забудьте поливать органическими удобрениями и накрывать горькие огурцы укрывным материалом.
- Полив холодной водой – горькие огурцы не единственная проблема, которая может вас ждать в этом случае. Обязательно поливайте культуру теплой водой (температура не менее 20-22 градусов). Также не забывайте отстаивать его. Если нет теплой воды, то ее кипятят и разбавляют.
- Неравномерная поливка – горькие огурцы в этом случае появляются из-за стресса. Если погода жаркая, огурцы нужно поливать ежедневно в первой половине дня (желательно утром). На каждое растение тратят до 10 л воды. Когда температура воздуха возрастает до 35 градусов, количество жидкости увеличивают до 15 литров на куст. Когда стоит пасмурная погода, растение поливают раз в 2-3 дня. Здесь нужно ориентироваться на влажность почвы. Не допускайте его пересыхания.
- Жара и низкая влажность воздуха – огурцы пришли к нам из Индии, где они растут под кронами деревьев. Поэтому в теплице горьких огурцов можно избавиться от дождевания. Делать это нужно рано утром, чтобы солнце не обожгло листву растения. Вечером дождь проводить нельзя. Ночью огурцы выделяют влагу и избыточное количество жидкости может стать причиной загнивания.
- Более 14 часов в сутки прямое солнце – огурцам очень нужно притенение. Когда солнечных лучей много, растение накапливает кукурбитацин, поэтому горькие огурцы начинают появляться все чаще. Культуре достаточно 4-5 солнечных дней подряд, чтобы накопилась горечь. Для притенения используют москитную сетку или агроволокно.
- Чрезмерно густая тень – горькие огурцы также могут появляться, когда растение растет в тени. Ей нужен рассеянный свет, чтобы плоды росли вкусными.
- Семенной материал неправильно получен — ни в коем случае нельзя брать семена, которые располагались там, где была плодоножка. Горькие огурцы могут передаваться по наследству. Если вы взяли семена неправильно и все плоды горчат – стоит подумать о мариновании.
- Мало подкормки или его отсутствие – горькие огурцы могут появляться из-за нехватки полезных веществ. Если плоды уже выросли горькими, исправить ситуацию вы не сможете. Однако следует запомнить на будущее, что подкормка играет важную роль. Больше всего растению требуется азот. Поэтому следует сделать подкормку навозом (вода + навоз в пропорции 10:1), куриным пометом (вода + куриный помет в пропорции 20:1) или травяным удобрением (вода + травяное удобрение в пропорции 10:1). Также не забывайте о магнии и калии. Подкормку чередуют с минеральными удобрениями.