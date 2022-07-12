ДБР викрило групу шахраїв, які відбирали майно в українців

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру групі шахраїв, які відбирали майно в українців.

Працівники ДБР викрили організовану злочинну групу. Зловмисникишахрайством відбирала майно громадян України. Зокрема, неповнолітніх.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що до злочинної групи входили колишній депутат однієї з обласних рад України та колишній працівник керівної ланки одного із Департаментів Національної поліції України, нотаріуси, а також іноземці. Зловмисники вносили недостовірні дані до офіційних документів та несанкціоновано змінювали відомості в офіційних реєстрах. Таким чином відбирали власність, а потім легалізували її через різні незаконні схеми.

Встановлено, що шахраї заволоділа майном громадян України принаймні на 2,2 млн грн. Інші оборудки ще встановлюються. Серед жертв виявлена й 10 річна дитина.

Правоохороні провели обшуки в учасників організованої групи та дотичних осіб. Було вилучено документи, які підтверджують вчинення злочинів, мобільні телефони, електронні носії інформації, оригінали документів, а також гербові печатки різних державних установ та судів.

Пдозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Слідчі дії тривають, встановлюються інші учасники організованої групи та особи, які сприяли вчиненню злочинів.

Як повдомлялося, житель Полтавщини, який є уродженцем тимчасово окупованої Ялти, поширював кремлівську пропаганду через Telegram, а також "здав" окупантам напрямки евакуації мирного населення і факт знешкодження військової техніки ЗСУ. Нині зрадник перебуває під вартою за визнання нападу Росії на Україну правомірним.

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