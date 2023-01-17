День Соборності України: історія свята, традиції та привітання

22 січня українці святкують важливе для держави свято — День Соборності України. Читайте в матеріалі ТСН.ua історію його створення.

День Соборності України — історія

22 січня 1918 року на IV універсалі Центральною Радою було проголошено, що Україна стала незалежною державою. Рівно через один рік (22 січня 1919 року) було підписано Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Тобто за документом ці дві частини об'єднувалися в одну, щоб створити єдину державу. Назвали його просто "Акт Злуки".

На жаль, довгоочікуваного об'єднання так і не відбулося. Однак ця подія мала надзвичайний вплив на подальшу політичну ситуацію. Так, напередодні річниці 1990 року, між Львовов та Києвом було створено "живий ланцюг" з мільйонів людей, які трималися за руки. Ця акція стала підтвердженням єдності та стійкості українського народу. Вона вважається однією з найбільших у світовій історії.

1999 року президент України Леонід Кучма підписав наказ про створення державного свята — День Соборності України — 22 січня.

Що таке соборність? Це духовне єднання всіх територій, які історично належали українському народові, єдність і цілісність загальної території України, недоторканність її кордонів. Також соборність означає, що Україна має свою єдину національну державу, яку створює сам народ, як вільну, суверенну, демократичну, правову і соціальну.

Як прийнято святкувати в Україні День Соборності

"Живий ланцюг" напередодні Дня Соборності, 1990 рік / Фото: commons.wikimedia.org

Перше офіційне святкування відбулося в місті Хуст (Закарпаття) 1939 року. На той час місто було столицею Карпатської України (автономної одиниці в складі Чехословаччини). Тоді на центральній площі зібралося близько 30 тисяч людей, які тримали в руках синьо-жовті прапори, вшановуючи 20-річчя соборності.

У вересні 1939 року Радянський Союз та Третій Рейх напали на Польщу. До складу УРСР відійшли землі Східної Галичини та Західної Волині (пакт Молотова-Рібентропа). Хоча так відбулося часткове воз'єднання етнічних українців, однак боротьба за справжню незалежність тривала.

30 червня 1941 року у Львові ОУН (Організація українських націоналістів) під проводом Степана Бандери оголосила Акт відновлення Української Держави. Однак поява нової держави на політичній карті світу не входила в плани Адольфа Гітлера, тому через 10 днів після проголошення українські націоналісти були заарештовані, а документ — ліквідовано.

Після закінчення Другої світової війни на українських землях була поновлена радянська влада. Комуністична партія намагалася придушити прояви самостійсності українського народу, тому про події 22 січня 1919 року заборонили згадувати.

Свято почали святкувати щороку. Хоча офіційно воно було створене 1999, але і до цього в багатьох містах України люди виходили на центральні площі і святкували. Традиція створення "живих ланцюгів" почала відроджуватися від 2000 року. А від 2008 таку акцію щорічно проводили в Києві на мості Патона.

День Соборності України, хоч і є офіційним святом, однак не входить до переліку державних вихідних днів.

День Соборності України: картинки та привітання

З Днем соборності, свободи і єднання!

Кожен день — із вечора до рання

Хай дарує Вам приємні миті,

Будете завжди теплом зігріті.

Радості, здоров’я, довгих літ...

Хай до Вас добрішим буде світ!

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Вітаємо жителів України з Днем Соборності, з днем єднання українських земель. Всім нескінченного щастя, міцного здоров'я, благополуччя. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного в достатку, радості, спокої. Нехай завжди над нашими землями світить сонце, і всім нам тут буде світло, тепло і затишно!

День Соборності України: картинки / Фото: ТСН.ua

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З днем Соборності, держава,

Будь багата, щира, жвава.

Хай народ тебе цінує,

Зберігає та шанує!

З величезним святом, люди,

Хай країна добра буде.

Мир панує та завзяття,

Хай цвіте країна, браття!

День Соборності України: картинки / Фото: ТСН.ua

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Вітаю з Днем Соборності України і побажати від душі хочу єдиного духу народу, великої сили і могутності, міцної дружби і братньої допомоги, взаємоповаги і розуміння, вірних цілей і високих прагнень, одного чистого і мирного неба на всіх.