День Соборности Украины: история праздника, традиции и поздравления

22 января украинцы празднуют важный для государства праздник — День Соборности Украины. Читайте на сайте ТСН.ua историю его создания.

День Соборности Украины — история

22 января 1918 г. на IV универсале Центральной Радой было провозглашено, что Украина стала независимым государством. Ровно через один год (22 января 1919) был подписан Акт соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). То есть, по документу эти две части объединялись в одну, чтобы создать единое государство. Назвали его просто "Акт Злуки".

К сожалению, долгожданного объединения так и не произошло. Однако это событие оказало чрезвычайное влияние на дальнейшую политическую ситуацию. Так, накануне годовщины 1990 года между Львовом и Киевом была создана "живая цепь" из миллионов людей, державшихся за руки. Эта акция стала доказательством единства и устойчивости украинского народа. Она считается одной из величайших в мировой истории.

В 1999 году президент Украины Леонид Кучма подписал приказ о создании государственного праздника – День Соборности Украины – 22 января.

Что такое соборность? Это духовное единение всех территорий, исторически принадлежавших украинскому народу, единство и целостность общей территории Украины, неприкосновенность ее границ. Также соборность означает, что Украина имеет свое единое национальное государство, которое создает сам народ как свободное, суверенное, демократическое, правовое и социальное.

Как принято праздновать в Украине День Соборности

"Живая цепь" в канун Дня Соборности, 1990 год / Фото: commons.wikimedia.org

Первое официальное празднование прошло в городе Хуст (Закарпатье) 1939 года. К тому времени город был столицей Карпатской Украины (автономной единицы в составе Чехословакии). Тогда на центральной площади собралось около 30 тысяч человек, державших в руках сине-желтые флаги, чествуя 20-летие соборности.

В сентябре 1939 г. Советский Союз и Третий Рейх напали на Польшу. В состав УССР отошли земли Восточной Галиции и Западной Волыни (пакт Молотова-Риббентропа). Хотя так произошло частичное воссоединение этнических украинцев, однако борьба за подлинную независимость продолжалась.

30 июня 1941 во Львове ОУН (Организация украинских националистов) под руководством Степана Бандеры объявила Акт восстановления Украинского Государства. Однако появление нового государства на политической карте мира не входило в планы Адольфа Гитлера, поэтому через 10 дней после провозглашения украинские националисты были арестованы, а документ ликвидирован.

После окончания Второй мировой войны на украинских землях была восстановлена советская власть. Коммунистическая партия пыталась подавить проявления самостоятельности украинского народа, поэтому о событиях 22 января 1919 запретили вспоминать.

Праздник начали праздновать каждый год. Хотя официально оно было создано в 1999 году, но и до этого во многих городах Украины люди выходили на центральные площади и праздновали. Традиция создания "живых цепей" начала возрождаться с 2000 года. А с 2008 года такую акцию ежегодно проводили в Киеве на мосту Патона.

День Соборности Украины, хоть и является официальным праздником, однако не входит в список государственных выходных дней.

День Соборности Украины: картинки и поздравления

Гордо реет сине-желтый флаг -

Сегодня День соборности Украины.

Боролись мы за то, чтоб было так,

Что запад и восток всегда были едины.

И весь народ единою стеной

Хранит свой дом от бури и распада.

Воскликнем дружно всей страной -

Слава Украине! Героям слава!

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Поздравляем жителей Украины с Днем Соборности с днем единения украинских земель. Всем нескончаемого счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей прекрасной стране будет для каждого в достатке, радости, покое. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!

День Соборности Украины: картинки / Фото: ТСН.ua

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День соборности отметит

Украинский весь народ,

Каждый украинец счастье

В этот праздник пусть найдет,

Вспомним мы сегодня вместе

Про единство всей страны,

Мир царит пусть в Украине,

И не будет пусть войны!

День Соборности Украины: картинки / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю с Днем Соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, великой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.