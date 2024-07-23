Експерт пояснив, чому ДБР не відкриває справу проти Содоля

Кримінальне провадження за зверненням військового має бути розпочате. Ймовірно, Державне бюро розслідувань не відкриває справу щодо дій колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля через політичну волю.

Про це в ефірі “Еспресо” сказав військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років Іван Ступак.

Як пояснив експерт, у випадку тиску на військове керівництво з боку народної депутатки Мар'яни Безуглої ситуація була б іншою. Мовляв, політики тиснуть, в них своя історія може бути, неважливо.

“Але, коли це звертається військовослужбовець, який пройшов надзвичайно складне випробування для себе, він був там, він був на передовій, не просто у штабі, а воював тривалий період часу. Коли він з такими звинуваченнями звертається до правоохоронних органів, то я займаю позицію, звісно, цих військових, які пишуть знизу нагору, прямо звинувачують своє військове керівництво. Вони знають про що говорять, бо кожен день такого неправильного, можливо, недолугого керівництва — це не просто втрата території, це втрата наших людей. Якщо ми втрачаємо людей, то ми не можемо повернути ті території", — наголосив колишній співробітник СБУ.

Ступак підтримав начальника штабу "Азову" Богдана Кротевича та парамедикиню Катерину Поліщук на псевдо “Пташка”. За його словами, коли військові знизу показують проблему не десь, де вони сидять в штабі, в центрі або ще десь у представництві при Європейському Союзі, умовно, в Лісабоні, а з передової, звісно, довіра цим словам стократна і взагалі без жодних виключень.

На думку Ступака, немає політичної волі, хоча ДБР повинно було відкрити кримінальне провадження за заявою військового.

“Я розумію, що там не просто текст, а з документами, фактажем і треба ці факти перевіряти в режимі кримінального провадження. Швидше за все, це політична воля, вірніше її відсутність. Тому ДБР поки що ігнорує", — завершив військовий експерт.

Раніше начальник штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич зробив гучну заяву щодо Содоля: “Вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Ба більше, він звернувся до ДБР, щоб правоохоронці почали розслідування щодо військового. Оливи у вогонь підлила і нардепка Мар'яна Безугла.

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