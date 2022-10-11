Графік віялових відключень світла у Києві: ДТЕК

Після масованої ракетної атаки на Київ та інші міста України 10 жовтня 2022 року, яка спричинила пошкодження критичної інфраструктури, почалися перебої з електроенергією. Читайте про графік відключення світла, який запровадив ДТЕК, в матеріалі ТСН.ua.

Графік відключення електроенергії в Києві ДТЕК запровадила від 11 жовтня 2022 року. Як пояснили в компанії, сильні пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури сформували дефіцит потужності. Віялові відключення світла в Києві та області допоможуть у балансуванні енергосистем в Києві та покритті наявного дефіциту потужностей на вимогу НЕК "Укренерго".

Всі адреси міста вирішили розділити на три черги:

1-ша черга — з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00;

— з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00; 2-га черга — з 12:00 до 16:00;

— з 12:00 до 16:00; 3-тя черга — з 16:00 до 20:00.

Графік відключення світла за вулицями Києва доступний тут або з ним можна ознайомитися нижче:

Фото: facebook.com

Як наголосили у компанії, графік відключення електроенергії застосують лише в тому випадку, якщо компанії НЕК "Укренерго" потрібно буде збалансувати енергосистему.