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Графік віялових відключень світла у Києві: ДТЕК

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Графік віялових відключень світла у Києві: ДТЕК

Графік відключення світла Київ / Фото: Pexels

Після масованої ракетної атаки на Київ та інші міста України 10 жовтня 2022 року, яка спричинила пошкодження критичної інфраструктури, почалися перебої з електроенергією. Читайте про графік відключення світла, який запровадив ДТЕК, в матеріалі ТСН.ua.

Графік відключення електроенергії в Києві ДТЕК запровадила від 11 жовтня 2022 року. Як пояснили в компанії, сильні пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури сформували дефіцит потужності. Віялові відключення світла в Києві та області допоможуть у балансуванні енергосистем в Києві та покритті наявного дефіциту потужностей на вимогу НЕК "Укренерго".

Всі адреси міста вирішили розділити на три черги:

  • 1-ша черга — з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00;
  • 2-га черга — з 12:00 до 16:00;
  • 3-тя черга — з 16:00 до 20:00.

Графік відключення світла за вулицями Києва доступний тут або з ним можна ознайомитися нижче:

© facebook.com
Фото: facebook.com

Як наголосили у компанії, графік відключення електроенергії застосують лише в тому випадку, якщо компанії НЕК "Укренерго" потрібно буде збалансувати енергосистему.

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Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
1722
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