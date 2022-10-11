Графік віялових відключень світла у Києві: ДТЕК

Після масованої ракетної атаки на Київ та інші міста України 10 жовтня 2022 року, яка спричинила пошкодження критичної інфраструктури, почалися перебої з електроенергією. Читайте про графік відключення світла, який запровадив ДТЕК, в матеріалі ТСН.ua.
Графік відключення електроенергії в Києві ДТЕК запровадила від 11 жовтня 2022 року. Як пояснили в компанії, сильні пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури сформували дефіцит потужності. Віялові відключення світла в Києві та області допоможуть у балансуванні енергосистем в Києві та покритті наявного дефіциту потужностей на вимогу НЕК "Укренерго".
Всі адреси міста вирішили розділити на три черги:
- 1-ша черга — з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00;
- 2-га черга — з 12:00 до 16:00;
- 3-тя черга — з 16:00 до 20:00.
Графік відключення світла за вулицями Києва доступний тут або з ним можна ознайомитися нижче:
Як наголосили у компанії, графік відключення електроенергії застосують лише в тому випадку, якщо компанії НЕК "Укренерго" потрібно буде збалансувати енергосистему.