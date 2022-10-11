График веерных отключений света в Киеве: ДТЭК

После массированной ракетной атаки на Киев и другие города Украины 10 октября 2022 года, повлекшей повреждение критической инфраструктуры, начались перебои с электроэнергией. Читайте о графике отключения света, введенном ДТЭК, в материале ТСН.ua.

График отключения электроэнергии в Киеве ДТЭК ввела от 11 октября 2022 года. Как объяснили в компании, сильнейшие повреждения объектов энергетической инфраструктуры сформировали дефицит мощности. Веерные отключения света в Киеве и области помогут в балансировке энергосистем в Киеве и покрытии имеющегося дефицита мощностей по требованию НЭК "Укрэнерго".

Все адреса города решили разделить на три очереди:

1-ая очередь — с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00;

— с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00; 2-я очередь — с 12:00 до 16:00;

— с 12:00 до 16:00; 3-я очередь — с 16:00 до 20:00.

График отключения света по улицам Киева доступен здесь или с ним можно ознакомиться ниже:

Фото: facebook.com

Как отметили в компании, график отключения электроэнергии будет применен только в том случае, если компании НЭК "Укрэнерго" нужно будет сбалансировать энергосистему.