Графіки відключень: де не буде світла 15 липня

Обмеження на постачання електроенергії діятимуть всю добу.

За вказівкою "Укренерго" 15 липня графіки відключень електроенергії будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК Київські електромережі.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

Детальніше про зони відключень у графіках можна прочитати тут.

Нагадаємо, відключення світла в Україні стануть тривалішими, тож протягом 7 годин 4 групи споживачів не зможуть вмикати електроприбори.

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