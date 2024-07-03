Коли Україна вступить до Євросоюзу: астролог назвав дату

На думку астролога, ми можемо стати членами ЄС одночасно з Молдовою.

Україна лише зміцнюватиме відносини з усіма старими й новими країнами, які можуть входити до Євросоюзу. Надалі на нас чекає розмиття кордону, а після 2030 року кордонів між Україною, Угорщиною, Польщею та Румунією не буде.

Про це сказав астролог Влад Росс.

"Я прогнозую наше членство до Євросоюзу 2030 року. Тобто, це буде повноцінне членство – 1 січня 2030 року Україна вступить до Євросоюзу офіційно, і, до речі, ми можемо стати членами ЄС одночасно з Молдовою", – резюмував Росс.

Переговори про вступ до Євросоюзу: в чому для України завдання із зірочкою?

Нагадаємо, Європейський Союз 25 червня офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ.

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