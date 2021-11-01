Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 листопада

За останню добу кількість хворих зросла майже на 14 тисяч.

В Україні станом на ранок 1 листопада зафіксовано 13 936 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 298 людей, 5 885 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 828 осіб, а 117 818 людей вакцинована проти COVID-19. 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 936 238 осіб;

одужало – 2 442 098 осіб;

летальних випадків – 68 027;

проведено ПЛР-тестувань – 14 455 647.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 245 775 людей, з них отримали одну дозу – 10 245 773 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 695 591 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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