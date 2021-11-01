Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 ноября

За последние сутки количество заболевших выросло почти на 14 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 1 ноября зафиксировано 13 936 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 298 человек, 5 885 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 828 человек, а 117 818 человек вакцинировано против COVID-19. 94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 936 238 человек;

поправилось – 2 442 098 человек;

летальных исходов – 68 027;

проведено ПЦР-тестов – 14 455 647.

С начала вакцинальной кампании привито 10 245 775 человек, из них получили одну дозу – 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведена 17 695 591 прививка.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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