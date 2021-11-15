Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 10 тисяч.

В Україні станом на ранок 15 листопада зафіксовано 10 802 нові випдки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 442 людини, 11 219 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 798 осіб, а 97 373 людини вакциновано проти COVID-19. 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 228 441 особа;

одужало – 2 642 459 осіб;

летальних випадків – 77 147;

проведено ПЛР-тестувань – 15 246 974.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 людини, з них отримали одну дозу – 12 228 642 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей. Загалом проведено 20 950 877 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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