Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 10 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 15 ноября зафиксировано 10 802 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 442 человека, 11 219 пациентов выздоровело.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 798 человек, а 97 373 человека вакцинировано против COVID-19. 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 228 441 человек;

поправилось – 2 642 459 человек;

летальных исходов – 77 147;

проведено ПЦР-тестов – 15 246 974.

С начала вакцинальной кампании привито 12 228 644 человека, из них получили одну дозу – 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек. В общей сложности проведено 20 950 877 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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