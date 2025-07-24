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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Масований удар по центру Одеси: відомо про одного загиблого

У ніч на 24 липня російські "шахеди" вдарили по Одесі.Зокрема по житловому будинку, з-під завалів якого дістали тіло чоловіка.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Наслідки удару по Одесі

Наслідки удару по Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Унаслідок російської дронової атаки по Одесі у ніч на 24 липня загинув чоловік.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Тіло загиблого деблокували рятувальники з-під завалів житлової багатоповерхівки. Чоловікові було 32 роки.

Наразі продовжуються роботи по демонтажу конструктивних елементів будинку.

Пошкоджений внаслідок удару житловий будинок / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Пошкоджений внаслідок удару житловий будинок / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

«Я спустилася на третій поверх, і вибухова хвиля пройшла через весь будинок. Посипалося скло. Я розуміла, що він летить прямо на будинок. Слава Богу, врятувалася», — розповіла мешканка зруйнованого будинку Ірина у коментарі «Суспільному».

«Це жахливо. Страшно, бо не знаєш, куди летить. Слава Богу, живі — і ми, і коти», — додала її сусідка Євгенія.

Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішнього удару по Одесі зруйновано частину багатоповерхівки. Безпілотники також пошкодили будівлі в центрі міста.

Пожежа палала і на легендарному ринку «Привоз».

Місто атакували понад 30 ударних безпілотників. Раніше було відомо про чотирьох травмованих.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРИВОЗ в ОДЕСІ ЗРУЙНОВАНО! Приморський бульвар РОЗТРОЩЕНО! НАСЛІДКИ НАЖИВО

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