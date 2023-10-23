На Одещині застрелився депутат: подробиці

У чоловіка нібито упродовж тривалого часу були проблеми з алкоголем.

В Одеській області знайшли мертвим депутата Шабовської сільської громади. Попередньо, він застрелився у власному будинку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Одеської обласної прокуратури.

Смерть депутата підтвердили і прокурори сільської громади Василя Тимофєєва.

За даними правоохоронців, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 КК України з поміткою "самогубство".

Також читайте Окупанти створюють нову базу ЧФ РФ: у ГУР розкрили деталі

"На місці надзвичайної події, яка сталася вдома у депутата було виявлено пістолет. Також і передсмертну записку. У ній буцімто він просить нікого не звинувачувати в тому, що сталося", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про депутата

Василя Тимофєєва обрала депутатом Шабовської сільської ради 2020 року від політичної партії "Довіряй справам", головою якої є мер Одеси Геннадій Труханов.

За словами місцевих, упродовж певного часу у чоловіка нібито "були проблеми з алкоголем".

Наразі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що в одному з готелів Стамбула виявили мертвим високопоставленого дипломата Росії Миколу Кобринця.

Читайте також: