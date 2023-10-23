В Одесской области застрелился депутат: подробности

У мужчины якобы долгое время были проблемы с алкоголем.

В Одесской области нашли мертвым депутата Шабовского сельского общества. Предварительно он застрелился в собственном доме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Одесской областной прокуратуры.

Смерть депутата подтвердили и прокуроры сельского общества Василия Тимофеева.

По данным правоохранителей, возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины с пометкой "самоубийство".

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"На месте чрезвычайного происшествия, которое произошло дома у депутата, был обнаружен пистолет. Также и предсмертная записка. В ней якобы он просит никого не обвинять в произошедшем", — говорится в сообщении.

Что известно о депутате

Василия Тимофеева избрала депутатом Шабовского сельского совета в 2020 году от политической партии "Доверяй делам", главой которой является мэр Одессы Геннадий Труханов.

По словам местных, в течение определенного времени у мужчины якобы "были проблемы с алкоголем".

Пока обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в одной из гостиниц Стамбула обнаружили мертвым высокопоставленного дипломата России Николая Кобринца.

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