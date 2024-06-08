На Сумщині прозвучало 54 вибухи

Ворог продовжує атакувати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 07 червня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 54 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Есманьська, Великописарівська громади.
- Білопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (5 вибухів).
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (14 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: були мінометні обстріли (2 вибухи).
- Шалигинська громада: зафіксовано мінометні (4 вибухи) та артилерійські (11 вибухів) обстріли.
- Есманьська громада: завдано атаку FPV дроном (1 вибух) та мінометні обстріли (2 вибухи).
- Великописарівська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади та здійснив артилерійські обстріли (6 вибухів).
Як повідомлялося, раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що наразі в окупаційних військ Росії на Сумському напрямку не зафіксовано угруповання, яке могло б досягти стратегічних цілей.
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