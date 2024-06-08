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На Сумщині прозвучало 54 вибухи

На Сумщині прозвучало 54 вибухи

Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину

Ворог продовжує атакувати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 07 червня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 54 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Есманьська, Великописарівська громади.

  • Білопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (5 вибухів).
  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (14 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: були мінометні обстріли (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: зафіксовано мінометні (4 вибухи) та артилерійські (11 вибухів) обстріли.
  • Есманьська громада: завдано атаку FPV дроном (1 вибух) та мінометні обстріли (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади та здійснив артилерійські обстріли (6 вибухів).

Як повідомлялося, раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що наразі в окупаційних військ Росії на Сумському напрямку не зафіксовано угруповання, яке могло б досягти стратегічних цілей.

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