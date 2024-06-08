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В Сумской области прозвучало 54 взрыва

В Сумской области прозвучало 54 взрыва

Россияне продолжают обстреливать Сумщину

Враг продолжает атаковать Сумщину.

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 07 июня 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 54 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская громады.

  • Белопольская громада: совершены артиллерийские обстрелы (5 взрывов).
  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (14 взрывов).
  • Зноб-новгородская громада: были минометные обстрелы (2 взрыва).
  • Шалыгинская громада: зафиксированы минометные (4 взрыва) и артиллерийские (11 взрывов) обстрелы.
  • Эсманьская громада: нанесена атака FPV дроном (1 взрыв) и минометные обстрелы (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: 3 мины сбросил враг на территорию общины и совершил артиллерийские обстрелы (6 взрывов).

Как сообщалось, ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что в настоящее время у оккупационных войск России на Сумском направлении не зафиксирована группировка, которая могла бы достичь стратегических целей.

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