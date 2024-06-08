В Сумской области прозвучало 54 взрыва

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 07 июня 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 54 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская громады.

Белопольская громада: совершены артиллерийские обстрелы (5 взрывов).

Краснопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (14 взрывов).

Зноб-новгородская громада: были минометные обстрелы (2 взрыва).

Шалыгинская громада: зафиксированы минометные (4 взрыва) и артиллерийские (11 взрывов) обстрелы.

Также читайте В Сумской области объявили эвакуацию: что известно

Эсманьская громада: нанесена атака FPV дроном (1 взрыв) и минометные обстрелы (2 взрыва).

Великописаревская громада: 3 мины сбросил враг на территорию общины и совершил артиллерийские обстрелы (6 взрывов).

Как сообщалось, ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что в настоящее время у оккупационных войск России на Сумском направлении не зафиксирована группировка, которая могла бы достичь стратегических целей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.