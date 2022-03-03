На західних кордонах України зникли черги – прикордонники

Наразі пішоходи вільно перетинають кордони із Польщею, Словакією, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

На західних кордонах України зникли черги, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Так, прикордонники надали список пунктів пропуску та ситуацію із кількістю людей, які перетинають кордони пішки.

Тож, станом на ранок 3 березня ситуація на кордонах така:

Республіка Польща

«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Грушів» - 0 л/а, 50 пішоходів;

«Смільниця» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Краківець» - 0 л/а, 30 пішоходів;

«Шегині» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Словацька Республіка

«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 0 л/а, 0 пішоходів.

«Малі Селменці» - 20 пішоходів.

Угорщина

«Тиса» - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова

«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів

Нагадаємо, в МВС відзначили зменшення кількості людей та автомобілів на західному кордоні України.

Громадяни, які залишають Україну через військову агресію Росії, можуть в онлайн режимі відслідковувати завантаженість пунктів пропуску на сайті Західного регіонального управління прикордонної служби .

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він зазначив, що потік громадян на кордоні з країнами ЄС та Молдовою продовжує зменшуватись. Рівень завантаженості пунктів пропуску суттєво зменшився.

Кількість автомобілів, які очікують перетину кордону зменшилася приблизно з 3900 до 1425 автівок. Черги з пішоходів – у межах 30-50 осіб.

Найбільш завантажені пішохідні переходи, це – Шегині, Краковець та Порубне.