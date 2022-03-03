Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Черг на кордоні з Україною і Європою немає

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Черг на кордоні з Україною і Європою немає

Associated Press

Черги на кордоні з України з країнами-сусідами нульові.

На кордоні Польщі й України відстутні черги.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкорднслужби Західний контроль.

 Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 09.00 03.03.2022

Республіка Польща:

  • "Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Грушів" - 0 л/а, 50 пішоходів;
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Краківець" - 0 л/а, 30 пішоходів;
  • "Шегині" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Ужгород" - 0 л/а, 0 пішоходів.
  • "Малі Селменці" - 20 пішоходів.

Угорщина:

  • "Тиса" - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Росошани" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" - 0 л/а, 0 пішоходів

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),
  • танків ‒ 217 од,
  • ББМ ‒ 900 од,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ - 42,
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація