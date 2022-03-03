Черг на кордоні з Україною і Європою немає

Черг на кордоні з Україною і Європою немає

Черги на кордоні з України з країнами-сусідами нульові.

На кордоні Польщі й України відстутні черги.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкорднслужби Західний контроль.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 09.00 03.03.2022

Республіка Польща:

"Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Угринів" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Грушів" - 0 л/а, 50 пішоходів;

"Смільниця" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Краківець" - 0 л/а, 30 пішоходів;

"Шегині" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Ужгород" - 0 л/а, 0 пішоходів.

"Малі Селменці" - 20 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Лужанка" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

"Мамалига" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 л/а, 0 пішоходів

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: