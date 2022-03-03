Перетин кордону: де можна дивитись завантаженість пунктів пропуску

Перетин кордону: де можна дивитись завантаженість пунктів пропуску

В МВС відзначили зменшення кількості людей та автомобілів на західному кордоні України.

Громадяни, які залишають Україну через військову агресію Росії, можуть в онлайн режимі відслідковувати завантаженість пунктів пропуску на сайті Західного регіонального управління прикордонної служби .

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він зазначив, що потік громадян на кордоні з країнами ЄС та Молдовою продовжує зменшуватись. Рівень завантаженості пунктів пропуску суттєво зменшився.

Кількість автомобілів, які очікують перетину кордону зменшилася приблизно з 3900 до 1425 автівок. Черги з пішоходів – у межах 30-50 осіб.

Найбільш завантажені пішохідні переходи, це – Шегині, Краковець та Порубне.