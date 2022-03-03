Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Перетин кордону: де можна дивитись завантаженість пунктів пропуску

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Перетин кордону: де можна дивитись завантаженість пунктів пропуску

mvs.gov.ua

В МВС відзначили зменшення кількості людей та автомобілів на західному кордоні України.

Громадяни, які залишають Україну через військову агресію Росії, можуть в онлайн режимі відслідковувати завантаженість пунктів пропуску на сайті Західного регіонального управління прикордонної служби .

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. 

Він зазначив, що потік громадян на кордоні з країнами ЄС та Молдовою продовжує зменшуватись. Рівень завантаженості пунктів пропуску суттєво зменшився. 

Кількість автомобілів, які очікують перетину кордону зменшилася приблизно з 3900 до 1425 автівок. Черги з пішоходів – у межах 30-50 осіб.

Найбільш завантажені пішохідні переходи, це – Шегині, Краковець та Порубне.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація