Очередей на границе с Украиной и Европой нет

Очереди на границе с Украиной со странами-соседями нулевые.
На границе Польши и Украины отсутствуют очереди.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Западный контроль.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 09.00 03.03.2022
Республика Польша:
- "Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Угринов" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Грушев" — 0 л/а, 50 пешеходов;
- "Смольница" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Краковец" – 0 л/а, 30 пешеходов;
- "Шегини" – 0 л/а, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Ужгород" – 0 л/а, 0 пешеходов.
- "Малые Селменцы" – 20 пешеходов.
Венгрия:
- "Тиса" — 0 л/а (пропуск пешеходов не производится);
- "Звоночная" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" – 0 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова:
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 пешеходов
Потери россиян, воюющих против Украины:
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),
- танков ‒ 217 ед,
- ББМ – 900 ед,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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