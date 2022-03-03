Очередей на границе с Украиной и Европой нет

Очередей на границе с Украиной и Европой нет

Очереди на границе с Украиной со странами-соседями нулевые.

На границе Польши и Украины отсутствуют очереди.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Западный контроль.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 09.00 03.03.2022

Республика Польша:

"Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Угринов" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Грушев" — 0 л/а, 50 пешеходов;

"Смольница" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Краковец" – 0 л/а, 30 пешеходов;

"Шегини" – 0 л/а, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Ужгород" – 0 л/а, 0 пешеходов.

"Малые Селменцы" – 20 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" — 0 л/а (пропуск пешеходов не производится);

"Звоночная" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Лужанка" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" – 0 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Кельменцы" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 пешеходов

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: