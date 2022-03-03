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Очередей на границе с Украиной и Европой нет

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Очередей на границе с Украиной и Европой нет

Associated Press

Очереди на границе с Украиной со странами-соседями нулевые.

На границе Польши и Украины отсутствуют очереди.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Западный контроль.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 09.00 03.03.2022

Республика Польша:

  • "Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Грушев" — 0 л/а, 50 пешеходов;
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Краковец" – 0 л/а, 30 пешеходов;
  • "Шегини" – 0 л/а, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Ужгород" – 0 л/а, 0 пешеходов.
  • "Малые Селменцы" – 20 пешеходов.

Венгрия:

  • "Тиса" — 0 л/а (пропуск пешеходов не производится);
  • "Звоночная" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" – 0 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 пешеходов

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),
  • танков ‒ 217 ед,
  • ББМ – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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