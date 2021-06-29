Рада підтримала закон про територіальну оборону в Україні

Рада підтримала закон про територіальну оборону в Україні

Документ поки ухвалили у першому читанні.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про основи національного спротиву.

Про це інформує ТСН.ua.

"За" проголосували 318 нардепів.

Документ передбачає розвиток територіальної оброни, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву. Закон регулює фінансування та матеріально-технічне забезпечення національного спротиву; соціальний і правовий захист осіб, які беруть участь у ньому.

Передбачається створення добровольчих формувань територіальної громади – підрозділів, сформованих на добровільній основі для участі у завданнях в межах території відповідної територіальної громади.

Особлива увага в законі звертається на патріотичне виховання громадян і максимально широке залучення українців до захисту батьківщини.

"Положення проєкту закону передбачають залучення широких верств населення України, що сприятиме підвищенню рівня національної стійкості і обороноздатності держави в умовах неконвенційних загроз, а також згуртуванню суспільства, патріотичному вихованню громадян, наданню обороні України всенародного характеру та готовності громадян України до захисту своєї країни", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила закон про в'язницю за брехню у деклараціях.

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