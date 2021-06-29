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Сексапільна Надя Дорофєєва в бікіні засвітила груди та плаский животик

Сексапільна Надя Дорофєєва в бікіні засвітила груди та плаский животик

instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка захопила своєю стрункою фігурою.

Популярна співачка Надя Дорофєєва, вона ж DOROFEEVA, захопила стрункою фігурою.

Так, у фотоблогу виконавиця оприлюднила серію світлин, на яких відпочивала в бесідці, сидячи на диванчику. На фото виконавиця демонструє розкішне тіло в рожевому бікіні. Зокрема, артистка засвітила груди, плаский животик та стрункі ніжки.

© instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
© instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva

"Це я. Читаю ваші коменти під кліпом "Почему", – прокоментувала зірка.

Ці свого боку, юзери писали в коментарях, що дивляться на Надю та насолоджуються її фігурою.

  • Цей купальник на цей прес! Кайф
  • Красуня
  • Дорофєєва головного мозку
  • А це ми. Дивимося на тебе і кайфуємо

Нагадаємо, раніше Дантес похизувався ідеальним тілом дружини Дорофєєвої в бікіні. Подружжя влаштувало собі спонтанний вихідний.