Сексапільна Надя Дорофєєва в бікіні засвітила груди та плаский животик

Артистка захопила своєю стрункою фігурою.
Популярна співачка Надя Дорофєєва, вона ж DOROFEEVA, захопила стрункою фігурою.
Так, у фотоблогу виконавиця оприлюднила серію світлин, на яких відпочивала в бесідці, сидячи на диванчику. На фото виконавиця демонструє розкішне тіло в рожевому бікіні. Зокрема, артистка засвітила груди, плаский животик та стрункі ніжки.
"Це я. Читаю ваші коменти під кліпом "Почему", – прокоментувала зірка.
Ці свого боку, юзери писали в коментарях, що дивляться на Надю та насолоджуються її фігурою.
- Цей купальник на цей прес! Кайф
- Красуня
- Дорофєєва головного мозку
- А це ми. Дивимося на тебе і кайфуємо
Нагадаємо, раніше Дантес похизувався ідеальним тілом дружини Дорофєєвої в бікіні. Подружжя влаштувало собі спонтанний вихідний.