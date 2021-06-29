Сексапільна Надя Дорофєєва в бікіні засвітила груди та плаский животик

Сексапільна Надя Дорофєєва в бікіні засвітила груди та плаский животик

Артистка захопила своєю стрункою фігурою.

Популярна співачка Надя Дорофєєва, вона ж DOROFEEVA, захопила стрункою фігурою.

Так, у фотоблогу виконавиця оприлюднила серію світлин, на яких відпочивала в бесідці, сидячи на диванчику. На фото виконавиця демонструє розкішне тіло в рожевому бікіні. Зокрема, артистка засвітила груди, плаский животик та стрункі ніжки.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

"Це я. Читаю ваші коменти під кліпом "Почему", – прокоментувала зірка.

Ці свого боку, юзери писали в коментарях, що дивляться на Надю та насолоджуються її фігурою.

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Нагадаємо, раніше Дантес похизувався ідеальним тілом дружини Дорофєєвої в бікіні. Подружжя влаштувало собі спонтанний вихідний.

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