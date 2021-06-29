Окупованим Кримом пронісся смерч: пошкоджено будинки

Окупований Крим продовжує оговтуватися від негоди.

В незаконно окупованому Криму в селі Ізюмівка, яке перебуває під тимчасовим контролем підтримуваних РФ загарбників, пронісся смерч. У результаті негода пошкодила 12 будівель тамтешніх мешканців.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

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Зазначається, що окупованим півостровом пронісся сильний вітер у вигляді смерчу, був також дощ. Негода пошкодила 6 дахів житлових будинків і 6 господарських будівель.

За інформацією окупаційної так званої влади Криму, постраждалих людей від смерчу немає, а електропостачання вже відновили. Наразі у Криму продовжують боротися з наслідками стихії, яка обрушилася на півострів минулого тижня.

В управлінні російського "МНС Криму" повідомляли, що протягом 16-18 червня через рясні опади в Ялті і східному Криму підтоплено 426 прибудинкових територій, з них 356 домоволодінь. Було евакуйовано із зони підтоплень 1783 особи.

Нагадаємо, внаслідок повеней в окупованому Криму постраждало щонайменше 49 осіб. А в селищі Краснокам'янка загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком води.

Через повінь частково постраждали ялтинські готелі і санаторії. Також повідомлялося про затоплення "до самої стелі" ялтинського крокоділяріума, розташованого на цокольному поверсі будівлі в центрі міста. 70 крокодилів опинилися на волі.

До слова, Керч теж опинився під ударом стихії. Річка там вийшла з берегів, авто затонули, люди пересувалися по місту вплав.

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